Reggina: otto calciatori presi e poi andati via. Intanto tre recuperi pesanti per Trocini

Un movimento continuo e costante all’interno dell’organico della Reggina a partire dalla scorsa estate. Tanti i volti nuovi e decisamente troppi quelli che sono stati ingaggiati nella costruzione della nuova squadra e poi mandati via perchè fuori dai programmi tecnici. In mezzo anche un cambio di allenatore e in attesa anche di qualche altra uscita (vedi Ba).

Leggi anche

Bonacchi è l’ultimo di questo elenco, prima di lui più o meno in ordine di tempo Bombaci e Pedalino, vere meteore, poi la vicenda Lumia che da titolare decide improvvisamente di voler andare via, la tanto discussa questione Rajkovic e ancora Mariano, Katasaros e Malara. Vedremo quello che accadrà anche nelle prossime settimane.

Leggi anche

Intanto la squadra sarà impegnata per l’ultimo appuntamento dell’anno al Granillo contro la Sancataldese. La Reggina torna in campo a distanza di due settimane, avendo forzatamente riposato per il match non giocato con il Favara. C’è stato il tempo per recuperare alcuni infortunati e i rientri per Trocini sono di grande rilevanza. Tornano a disposizione Dall’Oglio, Laaribi e Porcino.