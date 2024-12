Favara-Reggina: ufficializzata la data del recupero

Vincere sempre per non aumentare il distacco dalla vetta

Per motivi di ordine pubblico l’incontro tra il Favara e la Reggina è stato rinviato, con gli amaranto che dopo la vittoria del Siracusa si sono ritrovati a meno sette in classifica.

Diventa necessario vincere ogni gara per non aumentare il distacco, con la speranza di accorciarlo nuovamente nel giorno in cui la squadra di Trocini scenderà in campo per il recupero. E la data inizialmente ipotizzata adesso è ufficiale secondo quanto comunicato dal Dipartimento Interregionale:

“Il Dipartimento Interregionale ha disposto che la gara di recupero Castrumfavara-Reggina, valida per la 16ª giornata di andata del Campionato Serie D 2024/25, venga disputata mercoledì 15 gennaio 2025 con inizio alle ore 14.30“.