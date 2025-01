Serie D: Reggina all’inseguimento di Sambiase e Siracusa. Il programma e la classifica

Si torna in campo per la terza giornata di ritorno del campionato di serie D. La Reggina non vuole più fermarsi e cerca altri tre punti in casa contro il Città di S. Agata mentre il Sambiase insegue la decima vittoria consecutiva con il Pompei, la dodicesima nelle ultime tredici giornate. Il Siracusa ospita la Nissa, Scafatese sul campo del Licata.

Leggi anche

Il programma della giornata

Akragas – Favara

Acireale – Ragusa

Enna – Nuova Igea

Licata – Scafatese

Paternò – Sancataldese

Reggina – Città di S. Agata

Sambiase – Pompei

Siracusa – Nissa

Vibonese – Locri

Leggi anche

La classifica

Siracusa 42

Sambiase 41

Reggina 38*

Scafatese 36*

Vibonese 33

Nissa 27

Paternò 27

Favara 24

Nuova Igea 23

Enna 23

Locri 21

Ragusa 20

Pompei 20

Sancataldese 19

Licata 18

Acireale 18

Città di S. Agata 16

Akragas 14

*Reggina e Scafatese con un punto in meno in attesa della omologazione del risultato