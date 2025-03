Fiori e dolci sorprese: lo speciale 8 marzo targato Scalafiorita

Bouquet, composizioni personalizzate e omaggi floreali raffinati. Scopri i dettagli dell'evento in collaborazione con diversi partner del territorio

L’8 marzo è la giornata perfetta per celebrare la forza, la bellezza e il valore delle donne con un gesto simbolico e speciale. Quest’anno, Scalafiorita, storico punto di riferimento a Reggio Calabria per gli amanti dei fiori e delle decorazioni floreali, invita tutti a vivere una mattinata indimenticabile all’insegna delle emozioni, dei profumi e delle dolci sorprese.

Un evento per celebrare le donne

Dalle 9:00 alle 13:00, presso Scalafiorita, sarà possibile acquistare omaggi floreali unici per le donne speciali della propria vita, approfittando di promozioni esclusive e delle tante sorprese offerte dai partner dell’evento:

Bar Dolce Capriccio : addolcirà la giornata con deliziosi i suoi preziosi dolci, in omaggio ;

: addolcirà la giornata con deliziosi i suoi preziosi ; Panificio La Veranda del Gusto : regalerà le tradizionali chiacchiere , simbolo di festa e convivialità;

: regalerà le tradizionali , simbolo di festa e convivialità; Villeggiante da Ciccino : offrirà un assaggio del suo pregiato amaro Cordax , insieme ad altre specialità;

: offrirà un assaggio del suo pregiato , insieme ad altre specialità; Alf Eventi: accompagnerà gli ospiti con un’atmosfera unica grazie alla sua colonna sonora d’eccezione e ad un divertente Selfie Mirror, per immortalare la giornata con scatti ricordo in omaggio.

Un gesto semplice ma significativo

Regalare un fiore è un modo elegante e sentito per dire “grazie” alle donne che arricchiscono la nostra vita ogni giorno. Scalafiorita, con 43 anni di esperienza e passione per l’arte floreale, offre un’ampia selezione di bouquet, composizioni personalizzate e omaggi floreali raffinati, perfetti per ogni occasione.

Non perdere questa splendida opportunità per rendere omaggio alle donne con un gesto speciale.

Maggiori informazioni

Via del Seminario n 24, Reggio di Calabria 89133

Visita le pagine Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato