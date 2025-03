Moda kids a Reggio: il nuovo store Sarabanda è già un punto di riferimento – FOTO

Un’ampia scelta tra capi per tutti i giorni e una linea premium per le occasioni speciali, sempre con la garanzia di qualità Sarabanda

L’entusiasmo era palpabile in Corso Giuseppe Garibaldi 433/435, dove lo scorso weekend ha aperto ufficialmente le porte il nuovo Sarabanda Store, il primo monomarca in città interamente dedicato all’abbigliamento per bambini e ragazzi da 0 a 16 anni.

L’evento inaugurale, alla presenza del Direttore Generale di Sarabanda Andrea Alari, ha riscosso un grande successo, registrando un’ottima affluenza di pubblico. Tanti clienti storici, che da oltre nove anni si affidano con fiducia alla gestione del negozio, hanno voluto essere presenti per questa nuova avventura, testimoniando ancora una volta il legame di fiducia costruito nel tempo. Allo stesso tempo, numerosi nuovi visitatori hanno accolto con entusiasmo l’apertura di un punto vendita dedicato al brand Sarabanda e Minibanda, in cui è presente anche la linea DUCATI, apprezzando non solo l’ampia gamma di proposte, ma anche la qualità e l’eleganza che contraddistinguono ogni collezione.

Sarabanda: dalla cerimonia al quotidiano, senza rinunciare alla qualità

Sarabanda si distingue per la sua capacità di offrire un guardaroba completo per ogni occasione, combinando stile, comfort ed ecosostenibilità. Il nuovo store di Reggio Calabria è stato pensato per soddisfare le esigenze di tutte le famiglie, mettendo a disposizione:

Un’ampia selezione di capi da cerimonia , con una linea premium esclusiva , perfetta per i grandi eventi, in cui dettagli raffinati e tessuti pregiati si combinano per creare look eleganti e sofisticati.

, con una , perfetta per i grandi eventi, in cui dettagli raffinati e tessuti pregiati si combinano per creare look eleganti e sofisticati. Un vasto assortimento di abbigliamento quotidiano , pensato per accompagnare bambini e ragazzi nelle loro giornate con capi pratici, confortevoli, ma sempre curati nei dettagli.

, pensato per accompagnare bambini e ragazzi nelle loro giornate con capi pratici, confortevoli, ma sempre curati nei dettagli. Attenzione all’ecosostenibilità, grazie all’utilizzo di materiali selezionati e processi produttivi rispettosi dell’ambiente, mantenendo al contempo prezzi accessibili.

Ogni capo Sarabanda è il risultato di un’attenta ricerca tra tendenze moda e funzionalità, per vestire i più piccoli con stile, senza rinunciare alla qualità.

Un successo che guarda al futuro

L’entusiasmo registrato in questi primi giorni di apertura conferma che il nuovo Sarabanda Store è già un punto di riferimento per la moda kids a Reggio Calabria. La combinazione tra un brand apprezzato a livello nazionale e un team di gestione esperto e fidato ha dato vita a un progetto che risponde perfettamente alle esigenze delle famiglie moderne, sempre più attente alla qualità, al design e alla sostenibilità dei capi per i propri bambini.

E per chi ancora non ha avuto modo di visitare il nuovo store, c’è un’ottima occasione per farlo: la Fidelity Card Sarabanda è attivabile gratuitamente e offre un vantaggio immediato, con il 10% di sconto sugli acquisti.

Il negozio si sviluppa su due piani, dove quello inferiore è completamente dedicato all‘outlet del Brand. L’appuntamento è in Corso Garibaldi 433/435, dove lo staff di Sarabanda è pronto ad accogliere ogni famiglia con professionalità e dedizione, aiutando grandi e piccoli a trovare l’outfit perfetto per ogni occasione.

La moda per bambini ha un nuovo indirizzo a Reggio Calabria: Sarabanda Store vi aspetta!