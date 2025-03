Calcio: novità in casa Akragas: presentata una nuova figura

L’Akragas, prossimo avversario della Reggina, presenta una novità all’interno del proprio organigramma. Il comunicato ufficiale:

“La Società saluta Graziano Strano e accoglie il nuovo Amministratore delegato, l’imprenditore Sergio Di Benedetto.

La Società dell’Akragas desidera esprimere un sincero e sentito ringraziamento a Graziano Strano per l’impegno, la dedizione e la professionalità con cui ha operato nei due anni trascorsi all’interno del club. Il suo contributo è stato prezioso in ogni fase del suo percorso, fino al delicato e strategico incarico di Amministratore Delegato, ricoperto con competenza e senso di responsabilità.

La Società Akragas riconosce con gratitudine il lavoro svolto da Graziano Strano e gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera, auspicando per lui nuove soddisfazioni professionali e personali.

Contestualmente, la Società annuncia che il nuovo Amministratore Delegato dell’Akragas è l’imprenditore Sergio Di Benedetto, figura di comprovata esperienza e competenza, pronto a mettere le proprie capacità al servizio del club. A lui va un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro”.