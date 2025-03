Reggina-Akragas: cambia l’orario di inizio del match

Fino ad oggi era accaduto solo per le partite giocate in trasferta e tutte in Sicilia e invece anche per il match tra Reggina e Akragas di domenica al Granillo, di comune accordo tra le società, l’orario di inizio è stato posticipato.

Il comunicato

“A ratifica accordi intercorsi tra le società interessate, si comunica il posticipo dell’orario di inizio della gara Reggina-Akragas, in programma domenica 9 marzo 2025 alle ore 15“.