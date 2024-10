Serie D: si continua a dire che la Scafatese non è il Trapani, nel frattempo…

Si è arrivati alla quinta giornata di campionato con la parte più alta della classifica che mette in evidenza le prime mini fughe. Certamente quella della Scafatese, unica formazione ad avere vinto fino al momento tutte le partite giocate e quindi al comando a punteggio pieno. Da settimane si continua a ripetere che la squadra campana, comunque, è meno forte di Siracusa e Reggina, lo hanno ribadito anche il tecnico amaranto e diversi calciatori reggini.

Queste le opinioni, poi ci sono i dati di fatto che dicono invece che Aliperta e compagni non solo vincono sempre, ma riescono a farlo ormai con una certa disinvoltura a prescindere dall’avversario che incontrano. E domenica prossima potrebbero ulteriormente allungare il passo dovendo fare visita all’ultima della classe Akragas, provando ad approfittare del confronto che si giocherà tra il Siracusa e la Reggina.

A proposito di Reggina, quello che doveva essere un incontro da vincere con l’Acireale, si è trasformato in un match in cui è successo veramente di tutto tra rigore negato, gol degli ospiti, espulsione di Ba e partita sospesa per un malore del direttore di gara. E’ vero che ci sono ancora quarantacinque minuti da giocare, ma le condizioni con le quali ci si ripresenterà in campo non sono certamente quelle ideali. Ad oggi i punti di distacco dalla vetta sono sei.