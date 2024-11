Serie D: occhi sul big match. La Reggina al Granillo. Programma e classifica

Grande attesa per la sfida Scafatese-Siracusa, le due compagini in testa

Altra giornata di grande interesse in serie D dove in programma c’è la tredicesima giornata. Spicca su tutti il big match tra la Scafatese e il Siracusa mentre la Reggina gioca in casa con il Pompei. Il Locri di Cozza prova a rialzare la testa con il Città di S. Agata.

Il programma della giornata

Akragas – Paternò

Acireale – Nissa

Enna – Sambiase

Ragusa – Sancataldese

Reggina – Pompei

Scafatese – Siracusa

Città di S. Agata – Locri (ore 15,00)

Licata – Vibonese (ore 15,00)

Nuova Igea – Favara (ore 15,00)

La classifica