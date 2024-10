Serie D: Siracusa stoppato. Il Ds del Pompei parla anche di Reggina

Questo è il periodo in cui scatta il più classico dei luoghi comuni: è calcio d’agosto, anche se ormai da diversi anni le competizioni professionistiche hanno inizio proprio in questo mese, quest’anno addirittura giorno 16. Non riguarda la serie D che invece scenderà in campo l’8 di settembre per l’inizio della nuova stagione e quindi si approfitta per disputare una serie di amichevoli.

Lascia il tempo che trova ogni risultato, perchè per gli allenatori le vere verifiche sono quelle rappresentate dalla condizioni fisica del gruppo e i nuovi meccanismi di gioco, ma certamente qualche effetto lo ha fatto il pareggio del Siracusa con l’Avola e soprattutto il punteggio, 0-0. Pensando alla batteria di attaccanti degli aretusei, inevitabile che pur essendo un allenamento congiunto possa esserci un minimo di riflessione, ma proprio minimo…

Parla invece delle favorite per la vittoria del prossimo campionato Daniele Flammia, Ds del Pompei, intervenuto al quotidiano Metropolis: “Scafatese, Reggina e Siracusa hanno qualcosa di più rispetto alle altre e hanno investito molto per ottenere la promozione, noi dobbiamo scendere in campo e cercare di fare punti con tutte e poi a fine campionato tireremo le somme. Non solo le big, ma ci sono tante squadre di media classifica che possono dare molto fastidio. Elementi come Troest, Di Piazza, Sarno, Petta, Buschiazzo e Zanchi non hanno bisogno di presentazione e possono dare una mano a far crescere il gruppo“.