Serie D: società non soddisfatta, il Siracusa esonera Cacciola. Già scelto il sostituto

Non sono bastati un secondo posto in classifica, 21 vittorie in campionato, un cammino esaltante fino a qualche settimana addietro a mister Cacciola per mantenere il proprio posto in panchina. Il Siracusa si è dovuto arrendere allo strapotere del Trapani, ma l’ambizioso presidente Ricci ha deciso comunque di cambiare dopo il pareggio interno con il Ragusa per giocare questo finale di campionato e il play off con un nuovo allenatore che avrà l’arduo compito di esordire al rientro proprio sul campo della capolista.

Il comunicato dell’esonero

“Siracusa Calcio 1924 comunica che Gaspare Cacciola è stato sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. La società ringrazia l’allenatore per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera“.

Il nuovo alleatore

