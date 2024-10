Serie D: Siracusa-Reggina il match più atteso. Il programma e la classifica

La sesta giornata del campionato di serie D girone I mette in evidenza il match che si gioca al De Simone tra il Siracusa e la Reggina. Una gara importantissima soprattutto per gli amaranto, reduci da una “mezza sconfitta” interna con l’Acireale, incontro che si dovrà completare mercoledi pomeriggio. Ne potrebbe approfittare la Scafatese, in trasferta contro l’Akragas, ultimo in classifica. Esordio di Francesco Cozza sulla panchina del Locri.

Il programma della giornata

Nissa – Pompei ore 14,30

Akragas – Scafatese

Licata – Nuova Igea

Sambiase – Locri

Siracusa – Reggina

Vibonese – Sancataldese

Acireale – Città di Sant’Agata

Paternò -. Favara

Enna – Ragusa

La classifica

Scafatese 15

Siracusa 12

Vibonese 10

Reggina 9

Nuova Igea 9

Paternò 8

Sambiase 8

Pompei 6

Nissa 6

Locri 6

Enna 5

Ragusa 5

Favara 4

Sancataldese 4

Licata 4

Acireale 4

Città di Sant’Agata 4

Akragas 3