Serie D: Vincono Scafatese e Siracusa. Risultati e classifica

Sospesa la partita della Reggina che stava perdendo in casa contro l'Acireale e con l'uomo in meno

Il Siracusa continua a vincere, quarto successo consecutivo e si colloca in piena solitudine alle spalle della Scafatese, quest’ultima ancora a punteggio pieno dopo i tre punti conquistati contro il Paternò. Si stacca la Reggina che non ha potuto completare il suo match con l’Acireale per un malore del direttore di gara, ma va ricordato che la compagine di Pergolizzi era sotto di una rete e di un uomo (espulsione di Ba).

I risultati della giornata

Pompei – Siracusa 0-2

Locri – Nissa 1-2

Nuova Igea – Akragas 1-0

Ragusa – Licata 3-0

Reggina – Acireale (partita sospesa sul risultato di 0-1)

Sancataldese – Sambiase 2-2

Scafatese – Paternò 2-0

Favara – Vibonese 1-2

Città di Sant’Agata – Enna ore 16,00

La classifica

Scafatese 15

Siracusa 12

Vibonese 10

Reggina 9

Nuova Igea 9

Paternò 8

Sambiase 8

Pompei 6

Nissa 6

Locri 6

Enna 5

Ragusa 5

Favara 4

Sancataldese 4

Licata 4

Acireale 4

Akragas 3

Città di Sant’Agata 1