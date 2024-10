Serie D: terremoto in casa Acireale a pochi giorni dall’iscrizione

“Ha del clamoroso quanto sta accadendo in casa Acireale in queste ultimissime ore: il direttore sportivo Ettore Meli e l’allenatore Michele Facciolo hanno rassegnato le loro dimissioni dopo neanche due mesi dall’inizio del loro incarico.

È questo ciò che trapela stando a quanto raccolto dalla nostra redazione. Rottura totale con il ds Meli, appena dieci giorni dopo la conferenza stampa di presentazione per la nuova stagione. Il direttore sportivo, inoltre, sembrerebbe essere vicino al prendere in carico presso la Vibonese.

Non solo questo, però: pare che negli ultimi giorni ci sia stato un vero e proprio scossone in società e anche Enrico Strano sembrerebbe pronto a lasciare il proprio incarico di presidente – solo dopo aver garantito ogni impegno economico fino al momento dell’iscrizione, così da far partire regolarmente la stagione. In seguito all’adempimento dei propri doveri, potrebbero arrivare le sue dimissioni ufficiali.

Fosse vero, all’Acireale resterebbe al comando soltanto il presidente Giovanni Di Mauro. Un terremoto clamoroso, che potrebbe scatenarsi seriamente nelle prossime ore e che costringerebbe l’Acireale a ricostruire tutto in poco tempo, con la finestra di mercato estiva già cominciata.

Infatti, con gli addii di Meli e Facciolo, molti degli acquisti annunciati potrebbero non arrivare più ad Acireale“.

