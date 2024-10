Serie D: Trapani rullo compressore, LFA Reggio lontanissima. La triste classifica attuale per gli amaranto

Il Trapani, dato per superfavorito alla vigilia di questo campionato, sta pienamente rispettando i pronostici. Otto partite giocate, altrettante quelle vinte e vetta della classifica conquistata approfittando del turno di sosta del Siracusa. Si parla molto delle due siciliane, molto poco della Vibonese, unica compagine in grado di tenere il passo delle due battistrada. Crollo invece della LFA Reggio Calabria sconfitta in casa dal Città di S. Agata e sempre più lontana dalle parti alte della graduatoria. A prescindere da quello che sarà l’esito del ricorso, che dovrebbe consegnare i tre punti agli amaranto, rimane una prestazione indecorosa e decisamente preoccupante per l’immediato futuro.

I risultati della giornata

Canicattì – Vibonese 1-3

Lamezia T. – Licata 2-0

LFA Reggio – Città di S. Agata 1-2

Locri – Castrovillari 2-2

S. Luca – Portici 1-2

Sancataldese – Trapani 0-1

Real Casalnuovo – Akragas 3-2

Igea V. – Ragusa 2-0

Acireale – Gioiese 1-0

La classifica