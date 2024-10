Serie D: ufficiale la composizione dei gironi. Arrivano le campane in quello I

Era fissato per oggi il giorno della composizione dei gironi. Tutto in diretta sui canali social della LND. Questo il girone I per la stagione 2024-25.

Il raggruppamento:

CALABRIA – Vibonese, Reggina, SAMBIASE, Locri

SICILIA – Siracusa, Città di Sant’Agata, Ragusa, Acireale, ASD CastrumFavara, Igea Virtus, Akragas, Licata, Sancataldese, NISSA, ENNA, PATERNO’

CAMPANIA – SCAFATESE, POMPEI