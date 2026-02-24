Serie D, altro addio. Alla Vibonese si cambia ancora tecnico

Dopo la pesante sconfitta interna contro la Gelbison, la Vibonese ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico Capodicasa che a sua volta aveva sostituito Esposito. Voci insistenti parlano di Danilo Fanello come nuovo allenatore.

Il comunicato

“U.S. Vibonese Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto professionale con il tecnico Antonello Capodicasa.

La società ringrazia mister Capodicasa per l’impegno e la professionalità dimostrati, augurandogli le migliori fortune personali e professionali.

La seduta di allenamento odierna sarà diretta dal preparatore dei portieri Salvatore Periti, in attesa che venga ufficializzato il nuovo staff tecnico“.