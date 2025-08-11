Serie D: Zeman rinuncia a guidare il Paternò. Le motiivazioni

"Ho bisogno del campo di calcio e mi accorgo che il calcio ha disperato bisogno di gente come me"

La nuova proprietà, i proclami, l’esonero dell’allenatore scelto in prima battuta (Pagana), l’annuncio di quello nuovo. La società siciliana aveva annunciato l’arrivo di Karel Zeman alla guida della squadra per la prossima stagione in serie D. E’ stato però lo stesso tecnico a comunicare la rinuncia all’incarico:

“Ero stato scelto dal Paternò (LND) ma, dopo attente valutazioni, ho ritenuto di non sottoscrivere un impegno. Già troppe volte ho dovuto pagare responsabilità altrui che hanno minato gravemente la possibilità di vedermi coinvolto in palcoscenici a me più consoni.

Grazie per le migliaia di messaggi benauguranti ricevuti, a cui spesso non ho potuto rispondere per mancanza del tempo materiale…. Spero che tutta questa folla di ammiratori -che non credevo di avere- possa al più presto rifarmi gli auguri: ho bisogno del campo di calcio, e mi accorgo che il calcio ha disperato bisogno di gente come me”.