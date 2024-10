Serie D, risultati e classifica. Clamoroso, Roccella blocca il Bari

Sorriso di Natale in casa del Roccella, la formazione calabrese in trasferta al San Nicola ha imposto il pareggio al Bari schiacciasassi. Sconfitte per Locri e Palmese, di seguito risultati e classifica.

17 GIORNATA

Marsala – Nocerina 0-0

Messina – Rotonda 0-0

Bari – Roccella 2-2

Cittanovese – Troina 2-2

Castrovillari – Città di Messina 3-0

Acireale – Palmese 2-1

Igea Virtus – Sancataldese 1-0

Locri – Gela 1-3

Turris – Portici 4-0

CLASSIFICA

Bari 43

Turris 34

Marsala e Castrovillari 27

Gela, Cittanovese e Nocerina 24

Palmese, Città di Messina, Acireale e Troina 22

Sancataldese, Portici, Roccella e Locri 21

Messina 17

Igea Virtus 13

Rotonda 10