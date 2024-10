Service “Giovani e Dipendenze” Lions Club Villa San Giovanni Fata Morgana

Si è svolto presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XIII” organizzato dal Lions Club Villa San Giovanni Fata Morgana il Service “Giovani e Dipendenze” rivolto agli studenti delle seconde e terze classi dell’Istituto Comprensivo “Nostro-Repaci”. Dopo i saluti della Dirigente Scolastica Prof.ssa Maristella Spezzano, sono intervenuti l’Assessore Massimo Morgante a nome dell’Amministrazione Comunale, il Presidente del Lions Club Villa San Giovanni Fata Morgana Marco Santoro, il Presidente di Zona 26 Demetrio Aiello e la Presidente della VIII Circoscrizione Marina Latella.

Il moderatore Vincenzo Insardà, medico dirigente del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell’ASP di Reggio Calabria e responsabile circoscrizionale del Service, nell’introdurre i lavori ha parlato dell’importanza della prevenzione come informazione e conoscenza nelle scuole per poi presentare il relatore Avv. Luciano Squillaci che ben conosce da tempo queste problematiche giovanili in quanto Presidente Nazionale della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche.

Lo stesso ha incantato la platea degli studenti che alla fine hanno formulato tante domande e dei numerosi partecipanti all’incontro, tra i quali il Componente del Centro Studi sull’Associazionismo del Distretto Lions Saverio Cambareri, soci del Club e docenti, soffermandosi principalmente sul concetto di libertà rispetto alla schiavitù delle dipendenze patologiche.