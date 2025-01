Servizi segreti: un reggino eletto vicedirettore Aisi

Cambio al vertice nei servizi di intelligence italiani: il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato in conferenza stampa che Vittorio Rizzi, finora vicedirettore dell’Aisi (Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna), prenderà il posto di Elisabetta Belloni alla guida del Dis (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza). A sostituire Rizzi in seno all’Aisi sarà Leandro Cuzzocrea, generale della Guardia di Finanza e capo di stato maggiore delle Fiamme Gialle, originario di Reggio Calabria.

La nomina del generale Cuzzocrea come vicedirettore dell’Aisi rappresenta un riconoscimento importante non solo per la sua carriera, ma anche per l’intera comunità reggina. Uomo di punta del Corpo, Cuzzocrea vanta un curriculum di alto profilo, che abbraccia incarichi di responsabilità su tutto il territorio nazionale e un’ampia formazione accademica. Il Generale si è distinto, tra le altre cose, per:

Comandi di alto livello : è stato Comandante Provinciale a Firenze, Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria a Roma e Capo Ufficio Ordinamento presso il Comando Generale della Guardia di Finanza;

: è stato Comandante Provinciale a Firenze, Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria a Roma e Capo Ufficio Ordinamento presso il Comando Generale della Guardia di Finanza; Collaborazioni istituzionali : ha ricoperto ruoli di collegamento presso il Dipartimento del Tesoro (MEF) e ha prestato servizio anche presso la Presidenza del Consiglio;

: ha ricoperto ruoli di collegamento presso il Dipartimento del Tesoro (MEF) e ha prestato servizio anche presso la Presidenza del Consiglio; Formazione d’eccellenza : è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Ferrara, ha conseguito la laurea in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e un Master di II livello in “Diritto Tributario di Impresa” presso l’Università “L. Bocconi” di Milano;

: è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Ferrara, ha conseguito la laurea in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e un Master di II livello in “Diritto Tributario di Impresa” presso l’Università “L. Bocconi” di Milano; Attività didattica: è stato docente nell’ambito di corsi di specializzazione e master di alto livello, sia in collaborazione con prestigiose università italiane sia presso Scuole di Polizia Tributaria.

La carriera del Generale Leandro Cuzzocrea, da sempre caratterizzata dall’attenzione verso i temi dell’antiriciclaggio, della sicurezza economico-finanziaria e della lotta alla criminalità organizzata, proseguirà dunque all’interno dei servizi di intelligence, dove porterà competenze e professionalità acquisite nel corso di una lunga esperienza nella Guardia di Finanza.

Per la Calabria, e in particolare per Reggio, è motivo di orgoglio vedere un proprio concittadino raggiungere un ruolo di così grande rilevanza nazionale.