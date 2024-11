Sette mamau, lo Sporting Reggio torna a far paura.

di Nicolino D’Ascoli – In attesa della conclusione della tredicesima giornata del campionato di calcio a 11 UISP arrivano i primi risultati. La Costa Viola cappotta letteralmente Asd Sbarre 9 a 1 e mantiene ben salda la terza posizione in classifica lanciando un segnale molto forte alle inseguitrici. Risponde l’ Antica Abazia che supera il S. Elia Ravagnese con un netto 5 a 1 e rimane in prima posizione. All’appello mancano S.Rocco Puzzi impegnato in casa contro i ragazzi della Polisportiva Futura e Ludos Vecchia Miniera che affronterà il Cs Giare. Lo Sporting Reggio rimane in attesa della convalida della vittoria contro la Nuova Amatoriale Bovese, ormai ritirata.Cs Giare – Sporting Reggio : 0-7. La partita. Recupero della dodicesima giornata per il Giare che ospita in casa lo Sporting Reggio. Il campo di Melito dopo l’acquazzone della scorsa settimana si presenta in ottime condizione, così come gli uomini di mister Mangano. Partita fantastica per i reggini, a tratti capaci di praticare un calcio divino con azioni di prima e verticalizzazioni da brivido.Tutto complicato per i padroni di casa messi alle strette già dai primi minuti. Il ritorno di Ceruti galvanizza tutto il gruppo e Mazzei torna finalmente al gol dopo appena dieci minuti, grande stop di petto a seguire e diagonale che trafigge il portiere avversario. Nemmeno altri cinque minuti che Ceruti realizza una doppietta personale. Da menzionare il secondo gol, bolide da fuori area che piega le mani dell’incolpevole estremo difensore del Cs Giare. Un 3 a 0 che archivia subito la pratica. Prima del riposo c’è gloria anche per il terzino destro Scialò autore della quarta marcatura reggina, tiro cross dalla destra e portiere che non trattiene.Dopo il meritato thè si torna a giocare, ma la musica non cambia. Sarica praticamente funge da spettatore in campo, mai impegnato nel primo tempo, autore di due splendide parate nel secondo. Cambi per lo Sporting Reggio che rivoluzionano il centrocampo e l’attacco. Prima di lasciare il campo però Melanie lascia anche la sua personale firma, azione a tu per tu col portiere superato con una finta e palla nel sacco. Gli ospiti macinano gioco e creano una quantità infinita di palle gol, ma ad arrotondare il punteggio ci pensano Merenda con un piattone preciso all’angolino e l’altro nuovo acquisto, già vecchia conoscenza per lo Sporting, Montesanti, in gol con un bel diagonale rasoterra dal limite destro dell’area. Il Cs Giare prende un palo su punizione, nulla più.Il commento. Lo Sporting Reggio non poteva che iniziare meglio di così il girone di ritorno, con un secco e nitido 7 a 0 fuori casa che non lascia spazio a nessun commento. Perfetti gli uomini in maglia fucsia autori tutti quanti di una straordinaria partita. Nemmeno un errore, bel gioco e punteggio che addirittura sta stretto. Certo, la società si augura che la prestazione di oggi non sia un fuoco di paglia, ma possa essere l’inizio di un nuovo cammino. I nuovi innesti hanno portato più fiducia, più ottimismo. Il gruppo sembra ritrovato.Una partita non fa un campionato, per cui è ancora molto presto per parlare di riscossa o di rilancio. Nulla da fare per il Cs Giare, penultimo in classifica e con poche idee di gioco, avranno molto da lavorare se vorranno dare un senso al loro campionato. Da segnalare l’estrema sportività di gioco dei ragazzi di casa, mai arrendevoli e sempre combattivi.