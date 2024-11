Reggio, al ‘Carducci-V. da Feltre’ una settimana dedicata alla disabilità

Lunedì 25 novembre prenderà il via, presso l’ Istituto Comprensivo Carducci-V. da Feltre di Reggio Calabria, la seconda edizione della “Settimana della Disabilità” .

L’evento è stato promosso dall’Istituto in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità , che si celebra il 3 dicembre , e si ripropone per il secondo anno consecutivo.

Dopo il successo della prima edizione e le importanti ricadute educativo-didattiche e relazionali , l’Istituto ha scelto di dedicare nuovamente un’intera settimana al tema della disabilità , ampliando così il tempo e le opportunità per coinvolgere tutti gli alunni in attività significative.

Collaborazione tra scuola, famiglia e territorio

L’evento vede il contributo di associazioni e professionisti del territorio reggino che lavorano nell’ambito della disabilità. Questi hanno accolto con grande entusiasmo l’invito a partecipare, a titolo gratuito , condividendo l’importanza della collaborazione tra scuola, famiglia e territorio per la sensibilizzazione su temi fondamentali come la disabilità e l’inclusione sociale .

“L’Istituto ha dimostrato una grande sensibilità e apertura, promuovendo un evento unico nel suo genere.”

Laboratori ed esperienze per gli alunni

Durante la Settimana della Disabilità, gli alunni avranno l’opportunità di:

Incontrare medici specialisti

Ascoltare testimonianze di vita

Partecipare a laboratori inclusivi , tra cui: Artistici, motori e teatrali Archeologia, ceramica, abilità nella danza Psicomotricità funzionale e musicoterapia Braille e Comunicazione Aumentativa Alternativa

, tra cui:

Tutte le attività saranno organizzate in modalità altamente inclusiva e partecipativa , favorendo la riflessione, il coinvolgimento e la crescita personale degli alunni.

La “Settimana della Disabilità” si conferma un’occasione preziosa per promuovere valori di inclusione, rispetto e sensibilità , rafforzando il legame tra scuola e territorio e offrendo esperienze di grande valore educativo e umano.