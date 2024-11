Sfida tra social? Instagram insegue Snapchat con il nuovo aggiornamento “Stories”

di Federica Geria – Da poco Instagram, il social network di fotografia più popolare del momento (500 milioni di utenti), ha lanciato la sua ultima novità, una funzione che consente all’utente di condividere tutto ciò che fa durante la giornata, non solo dunque i migliori scatti che desidera mantenere nella propria gallery, ma qualcosa di più.

Fin qui tutto ok, almeno così sembra. Ma entriamo nello specifico, il nuovo aggiornamento si chiama Instagram Stories, una sorta, appunto, di storia, tramite la quale raccontiamo momenti della nostra giornata, anche quelli più disparati e divertenti.

Instagram spiega tramite un post: “Quando condividi più foto e video, saranno visualizzati insieme in formato slideshow: ecco la tua storia. Con Instagram Stories, non devi preoccuparti di quante volte pubblichi dei contenuti. Puoi condividere tranquillamente tutto ciò che vuoi durante la giornata, dando libero sfogo alla tua creatività. Puoi dare vita alla tua storia in modi nuovi con strumenti di testo e disegno. Le foto e i video non saranno più visibili dopo 24 ore e non verranno visualizzati nel tuo profilo o nel feed”.

Storie, foto, video, testo, disegno, 24 ore…ma tutte queste parole chiave, non vi ricordano già qualcosa?!

E’ dunque inevitabile paragonare il nuovo aggiornamento Instagram a Snapchat, l’app del fantasmino le cui storie si autoeliminano dopo un giorno dalla loro pubblicazione. Se questa sia o no una sfida tra social non lo sapremo con certezza, ma sembrerebbe un tentativo di ostacolare la crescita del social network ideato da Evan Spiegel e sempre più popolare tra i giovani.

Le reazioni del pubblico sono numerose: gli utenti non proprio entusiasti dello “scopiazzo” si dividono tra #teamSnapchat e #teamInstagram su Twitter, dove l’hashtag #InstagramStories è trend topic. Su Facebook invece numerosissimi i commenti tra i quali citiamo quelli che, un po’ per la loro schiettezza, un po’ per la loro ironia, hanno raccolto più “likes”.

Gli instagramers, a partire da ieri, stanno già sfruttando la funzionalità Stories con grande entusiasmo e questo potrebbe portare ad un calo di iscrizioni su Snapchat, il quale riesce comunque a mantenere delle funzioni esclusive, che potrebbero essere anche dei buoni motivi per non “abbandonarlo”. Ecco che ve ne elenchiamo 5:

Filtri nativi da applicare a foto e video, oltre che località, stickers, orario e temperatura Lenti di Snapchat, spassosi effetti che permettono di camuffare o trasformare il proprio volto Notifica di chi fa screenshot alla nostra storia Possibilità di salvare l’intera Storia (con Memories) Integrazione dell’app Bitmoji

Una cosa è certa, l’app del fantasmino piace e ha già rivoluzionato il modo di comunicare…anche su Instagram.