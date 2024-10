Sgrigna: ‘Il Bari sta facendo un buon campionato, ma la Reggina…’

Nel periodo i cui si è forzatamente costretti a star fermi, tuttobari.com raccoglie pareri dagli ex su quello che potrà essere il finale di campionato di serie C, sperando che ci possa essere un finale. Breve esperienza in biancorosso per Alessandro Sgrigna che dichiara:

“Il Bari sta facendo un buon campionato, purtroppo la Reggina viaggia molto forte e ha un ruolino di marcia clamoroso. In un altro campionato, la squadra di Vivarini sarebbe tranquillamente prima. In caso di playoff, se i campionati dovessero ricominciare, i biancorossi sarebbero una delle candidate alla vittoria”.

Leggi anche