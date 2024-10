Shade e Federica Carta conquistano il Parco Commerciale Le Ninfee. “A breve arriverà Euronics”

Tanti i fan accorsi per il firma copie di Federica Carta e Shade al centro commerciale “Parco Le Ninfee” di Reggio Calabria! L’evento si è tenuto nella bellissima piazza del parco, sul Viale Calabria.

Gli artisti, disponibilissimi, dopo essersi esibiti in un mini live hanno firmato i dischi ai tanti ragazzi presenti e scattato delle foto ricordo.

“Il concerto non nasce per caso, ma dalla chiara volontà di rendere felici i nostri clienti – spiega Giuliano Foletti, direttore del parco. “Nelle ultime settimane abbiamo notato una crescita nelle vendite riguardanti proprio la giovane promessa di Amici di Maria De Filippi, che fa impazzire i teenager e non solo. Così abbiamo deciso di invitarla a Reggio Calabria in compagnia di Shade”.

Il Parco Le Ninfee ringrazia tutti i partecipanti all’evento e comunica a noi di CityNow una prossima apertura che farà contenti gli amanti della tecnologia. Presso il centro commerciale potremo infatti trovare un nuovo store Euronics La Via Lattea! Un punto vendita innovativo ed all’avanguardia, 1500 mq di elettronica, informatica ed elettrodomestici. Lo store aprirà le sue porte ai reggini nel mese di giugno.

Il Parco Commerciale Le Ninfee, punto di riferimento per gli abitanti di tutta la città, continua a crescere e ad arricchirsi di nuovi punti vendita ed annuncia altri eventi per il periodo estivo

“La piazza è il fiore all’occhiello del parco commerciale. A Reggio Calabria siamo infatti i soli a possedere un punto d’incontro così bello, di cui è possibile usufruire da aprile fino ad ottobre”. “La nostra offerta commerciale è già molto ampia, ma non per questo abbiamo intenzione di fermarci. Il nostro obiettivo – afferma Giuliano Foletti – è quello di migliorare di giorno in giorno. Siamo in continua evoluzione per cercare di soddisfare a pieno le esigenze della nostra clientela”.

Presso il Parco Le Ninfee è infatti possibile trovare non solo il punto vendita Iper Coop, ma anche Animal Store, il negozio dedicato ai nostri amici animali, Seconda Via Outlet Store, il negozio d’abbigliamento delle grandi firme per uomo, donna e bambino e ancora le Profumerie Naima e la filiale BNL Gruppo BNP Paribas, il negozio di borse e valigie Label Rose, Vodafone Le Ninfee, il Bar Lotus Cafè e Miss Confort abbigliamento.