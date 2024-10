Un successo l’inaugurazione a Reggio Calabria di Shots – La Chupiteria

Ha aperto ufficialmente i battenti il nuovo locale Shots – La Chupiteria di Reggio Calabria. Giovedi 10 maggio l’inaugurazione del locale situato in Via De Nava (di fronte l’Aci), tanti i reggini incuriositi dall’apertura di un nuovo locale.

“La serata è andata bene, oltre le più rosee aspettativa. Ringraziamo tutte le persone che ci sono venute a trovare, studenti e non solo. Abbiamo voluto regalare loro un evento diverso -dichiarano i soci di Shots- con lo spettacolo di fuoco e la musica in sottofondo. Tutti hanno apprezzato la qualità dei nostri prodotti e riconosciuto il nostro stile, il marchio fortunatamente è apprezzato. Nelle prossime settimane proseguiranno le serate universitarie al giovedi, in programma abbiamo altri eventi che presenteremo più avanti”.

Il locale stato pensato e concepito in maniera fedele rispetto agli altri locali ‘Shots – La Chupiteria’ sparsi tra Calabria e Lazio. “Lo stile è quello retrò, puntiamo sul recupero dei materiali come il pallet. Anche a Reggio Calabria manterremo fede al nostro format, tanto apprezzato dai ragazzi. Ci sarà spazio per tutti i gusti, non solo i chupiti che ovviamente sono il nostro punto di forza ma anche una vasta gamma di cocktail e birre. “

Da 1 a 3 euro i chupiti, da 4 a 6 i cocktail. “Siamo riusciti a mantenere la qualità, e nonostante i prezzi contenuti offriamo ai clienti distillati di buona fattura, puntando su un ottimo rapporto qualità-prezzo. Speriamo di poter ottenere anche a Reggio Calabria il gradimento incontrato a Polistena, Rende, Roccella e Roma”.

