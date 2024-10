Si accendono i riflettori sulla stagione numero trendadue di Catonateatro

Il Festival si riappropria della storica identità contraddistinta dalla presenza della splendida tribuna con vista sullo Stretto di Messina e si manifesta nella sua interezza.

“Nonostante le difficoltà che da qualche anno affliggono il settore della cultura e dello spettacolo”, racconta Lillo Chilà, “ce l’abbiamo messa tutta per proseguire lungo il cammino che in oltre tre decenni di attività abbiamo tracciato. Il desiderio di continuare a rappresentare con orgoglio una delle tappe più ambite e importanti della circuitazione teatrale estiva rappresenta la spinta propulsiva per continuare l’attività di Catonateatro. L’amicizia che mi lega con tanti registi e produttori è l’arma in più che ci consente, anno dopo anno, di confezionare un cartellone ricco e variegato, in cui sono presenti le rappresentazioni di fama nazionale di maggiore spicco.”

Come consuetudine, infatti, anche la rassegna 2017 si caratterizza per la partecipazione di attori di grande fama e la presenza di generi teatrali diversi, con una particolare inclinazione al musical.

“Considero il musical”, continua Lillo Chilà, “un genere teatrale estremamente completo e di prim’ordine. In esso si fondono e si armonizzano la recitazione, la danza, il canto, la musica. Grande importanza hanno le scenografie ma anche le luci, le coreografie, la regia. Per questo motivo ho voluto riservare ben tre appuntamenti della rassegna ai migliori musical che il panorama nazionale aveva da offrire. Sono certo che il pubblico esperto di Catonateatro non mancherà di apprezzare questo sforzo organizzativo”.

Ecco, allora, il cartellone completo del Festival targato Polis Cultura:

25 luglio – “Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show” (varietà) con Massimo Lopez e Tullio Solenghi

31 luglio – “Alla faccia vostra” (prosa) con Gianfranco Jannuzzo e Debora Caprioglio

2 agosto – “Un borghese piccolo piccolo” (prosa) con Massimo Dapporto

3 agosto – “Cilea e il suo tempo” (concerto classico) con Concert Band di Melicucco

5 agosto – “Non mi hai più detto… ti amo!” (prosa) con Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia

9 agosto – “Mamma mia!” (musical) con Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz e Sabrina Marciano

12 agosto – “Il principe ranocchio” (musical) con Umberto Scida

16 agosto – “Pensaci Giacomino!” (prosa) con Enrico Guarneri

19 agosto – “L’eredità dello zio canonico” (prosa) con Pippo Pattavina

23 agosto – “Diana & Lady D” (musical) con Serena Autieri

In attesa che la rassegna entri nel vivo, sarà possibile confermare il proprio abbonamento fino al 16 giugno. Il periodo dal 17 al 24 giugno è dedicato alla sottoscrizione di nuovi abbonamenti mentre, dal giorno 25, saranno in vendita i singoli biglietti per tutti gli spettacoli del cartellone.

Confermatissimo è anche il Festival del Cinema Mediterraneo “Verso Sud”, giunto all’ottava edizione.

Il Festival con la direzione artistica di Nicola Petrolino ha il chiaro obiettivo di condurre il pubblico lungo un viaggio di esplorazione attraverso i territori fisici e mentali del meridione d’Italia guidando una riflessione che faccia sognare e sorridere.

Tra le undici pellicole proposte spiccano cinque prime visioni per la nostra città mentre la proiezione finale, che come consuetudine è dedicata ad un film storico, è riservata al ricordo di due grandi attori reggini che sono stati tra i protagonisti del cinema italiano: Leopoldo Trieste e Gianna Maria Canale (rispettivamente a 100 e 90 anni dalla nascita).