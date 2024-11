Si chiude la fase a orologio: la Vis ospita il Basket Empedocle.

Ultima fatica di campionato per la Vis Reggio Calabria prima della sosta pasquale che condurrà il quintetto reggino nell’emozionante e sempre affascinante avventura dei play off promozione. Domani al PalaBotteghelle, nell’epilogo della fase a orologio, i bianco/amaranto di coach D’Arrigo affrontano sul parquet di casa il già retrocesso Basket Empedocle. Un impegno assolutamente alla portata di Grasso e compagni, contro una squadra demotivata che si sta ancora leccando le ferite per via di una stagione fallimentare culminata (salvo ripescaggi) con il declassamento in C regionale con una giornata d’anticipo.Il precedente in regular season, però, non lascia tranquilla la Vis, visto che appena quattro mesi fa (era il 15 dicembre) gli agrigentini furono capaci di violare l’impianto di Largo Botteghelle col punteggio di 69-59, al termine di quella che, di fatto, è stata la peggiore esibizione interna stagionale della compagine dello Stretto, desiderosa più che mai di riscattare quell’inopinato ko al cospetto del pubblico amico.Se il Basket Empedocle non ha ormai più nulla da chiedere a questo campionato, la Vis invece si gioca un piazzamento importante nella griglia play off. I reggini al momento sono sesti, ma con un successo domani e una serie di risultati favorevoli provenienti dagli altri campi potrebbero balzare al quarto posto della classifica e usufruire così del vantaggio del fattore campo nel primo turno della post season, in programma domenica 27 aprile.La palla a due è fissata alle ore 18.Arbitreranno Teresa Cristina Luca di Catania e Francesco Micino di Cosenza.