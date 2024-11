Si conclude la 43° edizione ”Tuffo in mare di Capodanno” a Reggio Calabria.

Anche quest’anno abbiamo assistito allo storico e spettacolare “Tuffo in mare di Capodanno”, evento di promozione del territorio, spettacolo, arte e solidarietà, in collaborazione con “Amici della Vecchia 500”.

Organizzato dall’Associazione Febiadi e patrocinato dalla provincia di Reggio Calabria, è il più antico d’Italia ed è dedicato alla memoria del Commendatore Demetrio Mimì Fortugno, storico Direttore del Lido Comunale di Reggio e figura di spicco nel panorama sportivo reggino.

Dal 1972, il Tuffo in Mare di Capodanno è una tradizione della Città e della Provincia di Reggio Calabria, che coinvolge gente di ogni età, in un momento di unione e divertimento.

GUARDA IL VIDEO del “Tuffo in mare di Capodanno” 2015: clicca qui.