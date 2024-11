Si concludono i 3 campionati di calcio giovanile organizzati dal Comitato Provinciale ASC di RC

Giungono a conclusione i 3 campionati di calcio giovanile organizzati dal Comitato Provinciale ASC di Reggio Calabria che hanno visto la partecipazione (con 1 o più squadre) delle Società sotto elencate. Ad esse va rivolto un plauso per lo spiccato spirito di partecipazione evidenziato, intriso dei valori fondamentali dello sport, unitamente al coinvolgimento emotivo, talvolta “rilevante”, di genitori, parenti ed amici dei giovanissimi atleti che si sono affrontati in una competizione protrattasi per oltre 8 mesi. Questo l’elenco delle Società partecipanti: Calcistica Spinella, Campese, Giare (Melito), Hinterreggio S.C. Fabio Caserta, Mediterraneo, Mirabella, Pellarese, Pro Bagnara, Reggina Calcio, Reggio 2000, Valanidi S.C. Ciccio Cozza, Villese Calcio, Virtus Saline, Pro Ludis, Circolo Crucitti, Polisportiva Gallina

Tutte le Società menzionate hanno riconfermato il loro impegno per il prossimo anno. Ad esse si aggiungeranno compagini nuove che hanno già ufficialmente comunicato di ambire ad una loro partecipazione.

Di seguito i risultati delle 3 competizioni:

CAMPIONATO PRIMI CALCI – Classifica: 1° Reggina 2006 (p. 80) 2° Mirabella (p. 78) 3° Pro Bagnara (p. 78)

Classifica Marcatori: 1° Ignazio Badalì (Pro Bagnara) reti 79 (è risultato l’attaccante più prolifico dei 3 campionati) 2° Davide Caruso (Pellarese) reti 53; 3° Vincenzo Villari (Pro Bagnara) reti 40.

CAMPIONATO PULCINI – Classifica: 1° Mirabella (p. 37 ) 2° Valanidi S.C. Ciccio Cozza (p. 34 ) 3° Hinterreggio S.C. Fabio Caserta (p. 33)

Classifica Marcatori: 1° Giuseppe Paviglianiti (Valanidi) reti 49; 2° Mattia Montenero (Valanidi) reti 25; 3° Francesco Labate (Hinterreggio) reti 21.

CAMPIONATO ESORDIENTI – Classifica: 1° Mirabella (p. 30) 2° Hinterreggio (p. 27) 3° Calcistica Spinella (p. 26)

Classifica Marcatori: 1° Angelo Monterosso(S pinella) reti 26; 2° Rocco richichi (Hinterreggio) reti 23; 3° Antonio Mazza (Mirabella) reti 13.

Le premiazioni avranno luogo domenica 21 giugno alle ore 19.00 presso “LA CITTA’ DEI BAMBINI”, sponsor ufficiale della manifestazione. Presenterà Tonino Massara. Saranno presenti: il Presidente CONI Calabria avv. Maurizio Condipodero, il presidente Confcommercio Reggio Calabria Giovanni Santoro, il Presidente provinciale ASC Antonio Eraclini. Il centrocampista reggino Ivan Castiglia, in forza alla Salernitana, ha assicurato la sua presenza.

Termina per il Comitato reggino ASC un impegno gravoso ma non si conclude di certo l’attività stagionale 2014-2015. Difatti sono in cantiere diversi tornei da svolgersi nella stagione estiva. Tra questi: il Torneo “Simpatiche canaglie” organizzato dall’ ASD Mediterraneo, di cui è sponsor ufficiale il Comitato Provinciale ASC di Reggio Calabria e il Titanic Summer Beach che si terrà domenica 21 giugno sul Lungomare di Gallico.