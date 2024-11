Si ferma ad Acireale la striscia positiva della Vis Reggio Calabria

di Nicolino D’Ascoli. Dopo una brillante striscia di vittorie la Vis Reggio Calabria cede il passo ad Acireale e quasi definitivamente vede allontanarsi la possibilità di centrare il terzo posto. Gli uomini di D’Arrigo sono arrivati al match, contro tutte le aspettative, abbastanza sottotono e scarichi mentalmente. Quasi mai in partita i bianco/amaranto hanno lasciato svolgere il compitino ai padroni di casa, che con il minimo sforzo hanno ottenuto il massimo risultato.Sin dal primo quarto si è capito l’andazzo della partita, tante palle perse da Grasso e compagni che hanno dato il la al break degli acesi, sospinti dai fratelli Marzo e da Russo per tutto il corso della gara.Infatti a metà del secondo quarto il Basket Acireale raggiunge il massimo vantaggio (38-17). Solo dopo l’intervallo i reggini abbozzano una timida reazione, attaccando con pazienza il ferro siciliano e chiudendo bene la fase difensiva. Quasi al termine della partita una tripla di Carnazza porta a – 9 gli ospiti. Davvero troppo poco per sperare di espugnare il “PalaVolcan” e raggiungere in classifica i cugini acesi.Si interrompe così la striscia di tre successi consecutivi. Domenica prossima a Marsala a Vis è chiamata a riprendere il cammino per ottenere il miglior piazzamento possibile nei play off.Questo il tabellino della gara:Basket Acireale – Vis Reggio Calabria 73-57(26-11, 21-18, 9-14, 17-14)Basket Acireale: P. Marzo 8 (2/4, 0/3), Moretti 9 (2/5, 1/5), Lofaro 7 (3/5, 0/3), Arcidiacono 4 (0/1), Santonocito 4 (2/2), Russo 13 (5/8), Arena, A. Marzo A. 19 (5/12, 0/2), Persano 9 (2/4, 1/2) N.E.: Dinicola. Allenatore: Russo.Tiri Liberi: 25/32. Rimbalzi: 35 27+8 (Russo 14). Assist: 3 (P. Marzo, Lofaro, A. Marzo 1).Vis Reggio Calabria: Vozza 8 (1/3, 2/2), D. Costa D. 9 (2/7, 1/1), Tramontana 16 (4/10, 1/1), Grasso 14 (1/5, 3/6), Barrile 1 (0/2), Carnazza 7 (1/5, 1/4), R. Costa 2 (1/4), Suraci N.E.: Cedro. Allenatore: D’Arrigo.Tiri Liberi: 13/16. Rimbalzi: 32 27+5 (Grasso 10). Assist: 1 (Grasso 1).Arbitri: Luca di Catania e Paternico’ di Piazza Armerina.