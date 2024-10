Si infiamma il mercato della Reggina. Preso Sciamanna, vicini altri 5 giocatori

Non c’è tempo da perdere. Con l’inizio del ritiro alle porte, la Reggina corre a doppia velocità per consegnare il prima possibile un organico quasi completo a mister Maurizi. Il presidente Praticò e il coordinatore Basile sono al lavoro, diverse le trattative in ballo, numerose quelle che potrebbero essere ufficializzate nelle prossime ore.

Dopo la conferma di Bianchimano, il primo volto nuovo ufficializzato è quello di Jacopo Sciamanna. L’attaccante classe ’90 ha sottoscritto un contratto biennale. Nell’ultima stagione Sciamanna ha indossato la maglia della Correggese (serie D) realizzando 23 reti su 31 presenze. Nel corso della propria carriera il calciatore di Viterbo ha vestito anche le maglie di Gubbio, Lavagnese, Campobasso, Flamina Civita Castellana, Ostiamare, Celano e San Marino.

Salvo sorprese, i prossimi nomi ufficializzati saranno quelli di Cucchietti, Aurilletto e Gatti. Il primo, portiere classe ’98, è ritenuto uno dei migliori prospetti del calcio italiano e arriva in prestito dal Torino. Sempre dal club granata in arrivo anche Aurilletto, difensore classe ’98. Giovane e di talento anche Riccardo Gatti, difensore classe ’97, di proprietà dell’Atalanta. Si attendono novità, previste a breve, per quanto riguarda la doppia trattativa con la Roma, per i centrocampisti Vasco e Di Livio.

Evidente la volontà di impostare il mercato puntando sulla linea verde, qualche innesto d’esperienza arriverà con più calma, nelle prossime settimane. L’unico, sinora a uscire dal taccuino colmo di giovani talenti è Matthias Solerio, esterno mancino classe ’92. Oltre cento le presenze in Lega Pro, soprattutto con la maglia della Giana Erminio, per il difensore di proprietà dell’Avellino. Potrebbe essere lui il laterale sinistro difensivo titolare, in una difesa che Maurizi sembra voler impostare a 4.