Si ritira Ronaldihno, mago del calcio. Che la Reggina ha visto da vicino

A pensarci oggi, sembra fantascienza. Ronaldihno, cosi come tutti gli altri fuoriclasse che hanno calcato i campi italiani negli anni tra il 1999 e il 2009 (Totti, Zidane, Del Piero, Maldini, Zanetti e Buffon giusto per fare alcuni esempi) hanno affrontato la Reggina, giocato al Granillo, fatto innamorare anche se da avversari i tifosi amaranto.

E’ di questi giorni la notizia del ritiro dal calcio di Ronaldihno, funambolo brasiliano del calcio. L’annuncio del ritiro è stato dato dal fratello Roberto de Assis Moreira in un’intervista a O Globo: “E’ finita, ha smesso. Faremo qualcosa di grande e bello dopo la Coppa del Mondo in Russia, probabilmente ad agosto. Faremo alcuni eventi in Brasile, Europa, Asia. E sicuramente vogliamo fare una partita con una selezione del Brasile”.

Classe ’80, il brasiliano ha incantato soprattutto (ma non solo) con la maglia del Barcellona. Ronaldinho è stato campione del mondo nel 2002, ha vinto il Pallone d’oro nel 2005, la Champions League nel 2006 e in un Europa ha vestito la maglia di tre club europei: PSG (2001-2003), Barcellona (2003-2008) e Milan (2008-2011). Con la maglia rossonera lampi di classe cristallina e qualche pausa, ha totalizzato 26 reti in 95 presenze.

Nella stagione 2008-2009, Ronaldihno nella gara d’andata con la Reggina si è seduto in panchina, senza nemmeno fare ingresso a partita in corso. Vittoria dei rossoneri con le reti di Borriello e Pato, intervallate dal momentaneo pareggio firmato Corradi. Poco più di un’ora in campo nella gara di ritorno, datata 7 febbraio 2009. Partito assieme a Kakà nell’albero di Natale dietro Pato, il brasiliano nella ripresa ha lasciato il campo a Inzaghi.

Colpo amaranto in quella data, la Reggina infattì riuscì a strappare un pareggio, con il rigore di Kakà a fissare il punteggio sull’1a1 dopo il vantaggio della formazione allora allenata da Orlandi con Di Gennaro.

Il video con le immagini della gara giocata da Ronaldihno contro la Reggina nel 2009

foto: zimbio