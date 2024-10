Sicula-Leonzio-Reggina – Cevoli va sul sicuro e punta sull’undici più affidabile

Esperimenti terminati dopo la pessima esperienza della scorsa settimana contro il Rieti. Mister Cevoli si affida a quei calciatori che sul piano del rendimento e delle prestazioni a suo avviso in questo momento possano dare qualcosa in più ed allora le sensazioni della vigilia vengono in toto confermate, così come si scriveva nella giornata di ieri riguardo la probabile formazione. Questo l’undici scelto dal tecnico per affrontare la Sicula Leonzio:

REGGINA: Confente, Kirwan, Cobson, Solini, Seminara; Marino, Zibert, Salandria; Ungaro, Tassi, Sandomenico. All. Cevoli