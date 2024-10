Sicula Leonzio-Reggina: tanti tifosi a Lentini. Per gli altri, ecco come vedere la partita

Sono più di mille i sostenitori della Reggina al seguito della squadra. Trasferta record almeno per quello che riguarda questa stagione con i ragazzi di mister Toscano che avranno la sensazione di giocare quasi in casa, visto anche l’esiguo numero di sostenitori locali. per chi non avrà la possibilità di vederla dal vivo, unica possibilità per assistere alla gara è solo attraverso la piattaforma Eleven Sports in pay e lo si potrà vedere su pc, tablet, smartphone e smart tv.

Si ricorda che a differenza degli anni scorsi, la visione del match è legata alla sottoscrizione di abbonamento mensile o annuale, quindi non è più possibile acquistare la singola partita.