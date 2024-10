Reggina-Sarao: arriva la smentita dell’agente del calciatore con le motivazioni

I rumors classici di calciomercato con la seconda sessione che si aprirà ufficialmente tra qualche settimana tra interessamenti, approcci, trattative che vengono date per concluse e le smentite. Come quella che arriva dall’agente Giovanni Tateo che cura gli interessi di Manuel Sarao, oggi in forza al Cesena.

E’ stato intervistato dai colleghi di TuttoC.com: “Ho letto anche io questa notizia, posso dire che è totalmente priva di fondamento. La nostra intenzione è quella di restare a Cesena e di onorare il contratto in scadenza nel giugno del 2021, fino alla fine. Il mio assistito si trova benissimo in bianconero e solo se la società cambiasse idea potremmo prendere in considerazione altre ipotesi“.

