Reggina-Sarao, ci siamo. L’incontro per la definizione della trattativa

“Se facciamo tanti interventi rischiamo di fare danni visto come stanno andando le cose, ma attraverso un confronto con il tecnico, stiamo valutando qualche situazione che potrebbe tornarci utile, in modo da arrivare a marzo pensando di non aver lasciato nulla di intentato. Non cerchiamo giocatori di categoria superiore ma elementi che conoscano benissimo la serie C”.

Queste le ultime dichiarazioni del DS Massimo Taibi riguardo il mercato in entrata della Reggina. E trova sempre più conferma la trattativa anticipata dal sito alfredopedulla.com tra la società amaranto e l’attaccante Manuel Sarao. Un vecchio pallino del Ds che già in passato aveva cercato l’ex centravanti di grande esperienza per quello che concerne la serie C, migliore stagione la sua a Francavilla lo scorso anno con 11 realizzazioni.

I discorsi sono abbondantemente avviati e la prossima settimana potrebbero essere ulteriormente approfonditi. Manuel Sarao dovrebbe essere uno dei due rinforzi in casa Reggina.