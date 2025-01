I dolci reggini al Sigep World, la più grande fiera italiana del comparto dolciario

Per la prima volta la Città Metropolitana di Reggio Calabria sarà presente al Sigep world, l’evento di riferimento e di ispirazione per la community del Foodservice nel comparto dolciario. Dal 18 al 22 gennaio, presso la Fiera di Rimini, ben otto aziende del territorio, selezionate dall’Ente attraverso un bando di evidenza pubblica, potranno presentare eccellenze e peculiarità reggine ad un evento che coinvolge professionisti internazionali nei settori Gelato, Pastry&Chocolate, Coffee, Bakery e Pizza. La partecipazione ad una delle più importanti kermesse europee di categoria, si abbina all’attività di supporto che, da tempo, la Città Metropolitana ha avviato per sostenere e rilanciare un settore di estremo interesse e qualità.

La sintesi di questo impegno si ritrova nella manifestazione “Scirubetta”, il festival internazionale del gelato artigianale che, ogni anno, si svolge nel cuore della città di Reggio Calabria. Recentemente, l’Ente, insieme alle associazioni di categoria, ha anche avviato un contest per realizzare la Carta dei dolci tipici del territorio metropolitano, da diffondere presso le attività di ristorazione e di ricettività del territorio.

Una vetrina internazionale per i maestri artigiani

“Sigep world”, dunque, rappresenterà l’ennesima occasione di crescita ed un’importante vetrina per i maestri artigiani pasticceri e gelatai della Città Metropolitana. Soltanto nella passata edizione, infatti, l’expo ha registrato 180.000 presenze totali, con 1200 brand espositori, 160 Paesi rappresentati e ben 925 eventi organizzati nell’arco dei giorni della fiera.

All’expo di Rimini sarà presente il consigliere metropolitano delegato alle Attività produttive, Domenico Mantegna, che, per l’occasione, rappresenterà Palazzo Alvaro.