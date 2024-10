Il sindaco f.f. Paolo Brunetti: ‘Situazioni vissute in Reggina-Monza, non si ripeteranno’

Nel corso dell’incontro tra il sindaco f.f. Brunetti e la redazione giornalistica di CityNow, si è parlato anche di Reggina, visto il coinvolgimento nella vicenda anche delle Istituzioni. In altra pagina del giornale il sindaco f.f. ha mostrato grande fiducia sulla buona riuscita della trattativa per salvare la società ed insieme a questo anche un piano strutturale che verrà messo a disposizione per la gestione pluriennale del Granillo. A proposito di stadio, altri due sono stati gli aspetti toccati durante la discussione:

“Qualche giorno fa ho firmato il nulla osta per la disponibilità dello stadio Granillo alla Reggina, documento rientrante tra quelli utili e necessari per l’iscrizione al prossimo campionato. Mentre altri si stanno occupando della questione relativa al passaggio di proprietà, vi posso assicurare che il lavoro degli amministrativi della società amaranto è continuo e da tempo si sta preparando tutta la documentazione. Nel frattempo abbiamo dato mandato ai nostri operatori di fare un sopralluogo allo stadio e quindi capire quali dovranno essere gli interventi per mantenere il manto erboso in uno stato decoroso e quindi evitare un nuovo spiacevole inconveniente come quello vissuto lo scorso anno all’esordio in campionato in occasione di Reggina-Monza. Il terreno di gioco era in condizioni pietose tanto è vero che l’amministratore dei brianzoli Adriano Galliani quella partita non avrebbe voluto giocarla. Situazioni di quella natura non devono capitare mai più”.