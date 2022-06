Reggina, il sindaco f.f. Brunetti: 'Se arriva la firma, già pronto il piano per il Granillo'

Ospite degli studi di Citynow, il sindaco f.f. Paolo Brunetti, oltre a rispondere alle domande sulle problematiche che riguardano la città di Reggio Calabria, ha rilasciato interessanti dichiarazioni anche sul futuro della Reggina e lo stadio Granillo: "Le prime rassicurazione su quello che doveva essere e dovrà essere ancora il percorso della Reggina per riuscire a salvare il suo patrimonio, le abbiamo ricevute da subito dall'avvocato Perna, amministratore giudiziario. Una grande professionista, aveva dettato alcuno step che sono stati rispettati e nonostante il silenzio, non siamo stati a guardare, ancora non è finita.

La concessione per il Granillo

Questa è una piazza appetibile, non è un caso che i potenziali acquirenti siano diversi, dal punto di vista sportivo e strutturale. Per agevolare la buona riuscita di una trattativa laboriosa, sia il Comune che la Città Metropolitana hanno già dato totale disponibilità ad aprire ragionamenti sulle strutture sportive. Sul Granillo ci sarà da ragionare anche per una futura concessione a lungo termine, un piano già avviato con la società del presidente Gallo. Non è possibile che una società di calcio gestisca lo stadio per nove mesi e gli altri tre rimangano di competenza del Comune".