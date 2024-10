Il Sindaco Falcomatà all’apertura del calendario didattico di UniReggio

Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha fatto visita questa mattina ai nuovi locali del Consorzio Universitario Metropolitano UniReggio in occasione dell’avvio del calendario didattico del nuovo polo accademico reggino. Il nuovo corso di laurea è rivolto alla formazione di nuovi esperti in Fisioterapia, nell’ottica di un ampliamento dell’offerta formativa per le figure professionali secondo il modello UCM Campus Universitario di Malta, che è partner di UniReggio in questa azione, per attivare corsi in presenza nel nuovo ambito di studio come sede unica in tutta Italia.

Ad accogliere il sindaco all’avvio ufficiale del nuovo corso, il presidente di UniReggio Paolo Ferrara che ha dichiarato di voler “importare cultura, al fine di operare al rilancio della città in tutto il bacino del Mediterraneo, in collaborazione con la Presidente il Direttore ai Corsi UCM Malta”.

“Nel convincimento che non ci siano alternative altrettanto valide rispetto a questa proposta innovativa – ha dichiarato Ferrara – i due Enti che si affacciano sulle sponde del Mar Mediterraneo hanno aderito prontamente alla sentita esigenza sociale affrontando questa sfida senza esitazioni. La collaborazione Internazionale tra competenze italiane e maltesi, mette in comune i saperi ed esperienze. La convenzione con UCM Malta, porta UniReggio ad attestarsi come terzo polo in città, dopo l’Università Mediterranea e l’Università per stranieri Dante Alighieri. Questa considerazione merita il giusto spazio, dato che sono state ingaggiate per il Corso di laurea di Fisioterapia, figure professionali di massimo livello”.

“Estendendo questo principio all’apertura culturale – ha aggiunto Ferrara – il valore sociale dei nuovi corsi universitari va visto in un’ottica più ampia, sociale oltre che accademica. Insieme ai nuovi studenti, infatti sono concentrati nel percorso di studio in Fisioterapia, tutti i più importanti luminari del sapere medico-scientifico che occupano posti di rilievo in città e provincia. La nuova realtà accademica porta in proiezione l’immagine della crescita culturale non soltanto in ragione della costituzione del nostro tessuto sociale, che inevitabilmente si arricchirà di importanti presenze. In tale prospettiva è insito un forte segnale di crescita della città che estende il suo orizzonte nel contesto del Mediterraneo”.

La proposta accademica di UniReggio è attualmente in fase di espansione, comprendendo corsi universitari di Criminologia e altri percorsi universitari, Master e Corsi di Perfezionamento per Docenti, attività di supporto sociale alle fasce deboli della cittadinanza e altri servizi utili cha avranno lo scopo di dare risposte ai bisogni per dare nuovo slancio al tessuto socio-economico locale, oltre che alla cultura ed alla realtà accademica. UniReggio è già ente accreditato MIUR per i corsi riconosciuti ex-DM 170/2016 come offerta formativa rivolta ai docenti e avviati in piattaforma e.learning, che sono rivolte a diplomati e laureati, i quali intendono entrare nel comparto scuola, cogliendo l’occasione del concorso docenti aperta al pubblico anche i candidati di terza fascia e gli studenti che intendano incrementare la formazione allo scopo di entrare nelle attività scolastiche.

Soddisfazione è stata espressa al termine dell’incontro dal sindaco della Città Giuseppe Falcomatà che nel corso del suo indirizzo di saluto di fronte alla platea dei docenti e degli studenti intervenuti per l’avvio del calendario didattico, ha messo in evidenza la capacità attrattiva del nuovo polo accademico reggino, frequentato da studenti provenienti non solo dall’ambito locale, ma dall’intero sud Italia. “Un obiettivo non certo secondario – ha spiegato il primo Cittadino – in controtendenza rispetto al trend storico del nostro territorio, ed in generale dell’intero Sud Italia, nel quale da sempre i ragazzi sono costretti ad andare fuori per cercare contesti formativi in linea con le loro aspettative professionali”.

“Gli Enti territoriali seguono quindi con grande interesse lo sviluppo di questa giovane e brillante realtà accademica – ha concluso il sindaco – alla direzione, al corpo docente e a tutti gli studenti di UniReggio va quindi un grande in bocca al lupo ed i migliori auguri di buon lavoro per l’avvio dell’intensa ed entusiasmante avventura che li attende con l’avvio dell’anno accademico”.