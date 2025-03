Il sindaco Falcomatà celebra il weekend reggino tra sport, socialità e solidarietà

“La Domotek blinda il secondo posto e vola ai play off, la Reggio Bic batte Tel Aviv e Parigi ed entra nell’olimpo delle migliori otto d’Europa, la Reggina vince e continua la sua rincorsa.

E poi la sfilata delle auto e delle Vespe storiche sul Corso Garibaldi, ed ancora “Una passerella per Grace” al Teatro Cilea.

Sport, socialità, festa, solidarietà. Un altro splendido weekend da incorniciare per la nostra Reggio Calabria“.