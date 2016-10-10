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Il sindaco Giuseppe Falcomatà è diventato papà

Il sindaco di Reggio Calabria annuncia la nascita del primogenito Italo, in onore del padre, storico sindaco della città scomparso nel 2001

10 Ottobre 2016 - 19:20 | di Redazione

Il sindaco Giuseppe Falcomatà annuncia la nascita del figlio Italo

Ciao a tutti, sono Italo Falcomatà e sono appena nato“: con queste parole il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà annuncia la nascita del primogenito Italo, in onore del padre, storico e mai dimenticato sindaco della città,scomparso nel 2001.

La mamma, Giovanna Monorchio e il papà Giuseppe diventano così genitori, dopo le nozze celebrate l’ 1 giugno 2015: da parte di tutta la redazione di Citynow.it le più sentite felicitazioni!

Immagine legata alla notizia della nascita del figlio del sindaco Giuseppe Falcomatà

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