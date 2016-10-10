Il sindaco Giuseppe Falcomatà è diventato papà

“Ciao a tutti, sono Italo Falcomatà e sono appena nato“: con queste parole il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà annuncia la nascita del primogenito Italo, in onore del padre, storico e mai dimenticato sindaco della città,scomparso nel 2001.

La mamma, Giovanna Monorchio e il papà Giuseppe diventano così genitori, dopo le nozze celebrate l’ 1 giugno 2015: da parte di tutta la redazione di Citynow.it le più sentite felicitazioni!