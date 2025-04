Reggio, Sinistra Italiana con ‘Il Volo delle Farfalle’ per i diritti dei bambini autistici

Sinistra Italiana, Federazione provinciale di Reggio Calabria, si schiera con forza al fianco dell’associazione “Il Volo delle Farfalle – Evoluzione Autismo”, che il prossimo 5 maggio 2025, terrà un sit-in davanti alla sede generale dell’ASP di Reggio Calabria per rivendicare il diritto alle cure continuative e personalizzate per bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico.

Leggi anche

La battaglia portata avanti dall’associazione non riguarda solo le singole famiglie coinvolte, ma investe il cuore stesso dei principi di giustizia sociale e di tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana. La salute, in tutte le sue forme, è un diritto universale che deve essere garantito a ogni cittadino, senza distinzioni né discriminazioni. L’inclusione del disturbo dello spettro autistico nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) rappresenta un riconoscimento importante di questo principio, ma rischia di diventare lettera morta se non accompagnata da azioni concrete. L’interpretazione errata delle norme da parte dell’ASP di Reggio Calabria, che ha escluso le terapie ABA dal nomenclatore delle prestazioni sanitarie, è un atto gravissimo che nega ai minori autistici e alle loro famiglie il diritto a un percorso abilitativo efficace e dignitoso.

L’approccio cognitivo comportamentale, di cui l’ABA è un modello internazionalmente riconosciuto, non è una scelta facoltativa: è uno strumento indispensabile per favorire lo sviluppo e l’inclusione sociale delle persone autistiche. Negarlo significa violare il principio di uguaglianza e compromettere il futuro di intere generazioni. Questa situazione evidenzia un fallimento profondo delle politiche sociali e sanitarie, che lasciano indietro chi ha bisogno di maggiore sostegno, aggravando le disuguaglianze e alimentando ingiustizie insopportabili.

Siamo profondamente colpiti e commossi dalla determinazione della vicepresidente Angela Villani, pronta a intraprendere uno sciopero della fame e della sete pur di ottenere risposte concrete dalle istituzioni. Il suo gesto estremo è un grido di dolore e di denuncia contro un sistema che troppo spesso ignora i più vulnerabili. È un monito chiaro alle istituzioni regionali e nazionali: non si può continuare a trattare i diritti delle persone come meri oggetti di trattativa o come concessioni arbitrarie.

Leggi anche

Sinistra Italiana chiede un intervento immediato da parte del Presidente Occhiuto e della garante regionale per la salute dr.ssa Stanganelli, per garantire che i diritti delle persone autistiche siano pienamente riconosciuti e tutelati. È necessario che l’ASP di Reggio Calabria corregga l’interpretazione distorta delle norme sui LEA, che vengano assegnate risorse adeguate per finanziare percorsi terapeutici continuativi e che si ponga fine a una visione miope e discriminatoria delle politiche sanitarie. La salute non è un privilegio per pochi, ma un diritto inalienabile per tutti.

Questa battaglia è anche la nostra battaglia. Sinistra Italiana si impegna a portare questa voce dentro le sedi istituzionali, affinché venga finalmente riconosciuta la centralità dei diritti umani e della giustizia sociale. Siamo al fianco delle famiglie, delle associazioni e di tutte le persone che lottano per un mondo più equo, inclusivo e rispettoso della dignità di ciascuno.

La protesta dell’associazione “Il Volo delle Farfalle – Evoluzione Autismo” è un richiamo forte alla responsabilità collettiva: non possiamo permettere che i diritti fondamentali siano calpestati. Non possiamo restare indifferenti di fronte all’ingiustizia.

Segreteria Metropolitana Sinistra italiana

Reggio Calabria