Fermento a Siracusa, l’agente di Convitto: ‘Merita rispetto, ha vinto due campionati’

Maurizio Casilli, agente FIFA che segue gli interessi del classe 1996 Convitto, ha parlato ai microfoni di seried24 del suo assistito, rispetto alle voci di una possibile cessione: ”Ho sentito in giro che Convitto era già dato alla Nocerina, per la quale proviamo un grande rispetto anche per il rapporto d’amicizia che mi lega al direttore D’Eboli. A Siracusa è stato messo in discussione ma venendo da due campionati vinti merita rispetto sia dal punto di vista professionale che umano. La nostra decisione è quella di vincere il terzo campionato di fila e lo faremo con la maglia del Siracusa”.

Leggi anche

Il contratto

“Si è sposato un progetto biennale e intendiamo rispettarlo fino al giugno del 2026. Questa è la nostra logica quando si sceglie un progetto, lo scorso anno è stato un caso diverso perché ci fu un’offerta mostre del Trapani alla Vibonese e ci fu un passaggio quasi obbligato ma dove i miei giocatori iniziano la stagione solitamente la finiscono. Noi da Siracusa non ci muoviamo, intendiamo raggiungere un traguardo importante con un’ambiente e una città che ci piace tantissimo“.