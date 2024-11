Reggina: un recupero certo, un grosso dubbio, nulla da fare per tutti gli altri

Neanche contro la Nissa la Reggina potrà giocarsela al meglio. C’era stata la grande ripartenza con la Vibonese e la vittoria, poi le conseguenze pesanti in fatto di infortuni pagati la partita successiva e recuperi non ancora completi per molti. Saranno infatti ancora diverse le defezioni per mister Trocini che probabilmente qualcosa cambierà nell’undici iniziale e non è da escludere uno per ogni reparto.

Ad oggi l’unico certo di poter essere della contesa è Ciccio Salandria che ha smaltito la contusione alla caviglia e in questi ultimi giorni si è allenato regolarmente con la squadra. Sta provando a forzare i tempi il capitano Barillà, ma se il tecnico ritiene non ve ne sia la necessità, il suo rientro verrà rimandato alla prossima settimana con il Locri.

Niente da fare per Lazar e Cham, il primo rientrato in gruppo ma non ancora pronto, per il secondo, così come per Porcino, i tempi saranno più lunghi. Per quello che riguarda Dall’Oglio, aspettiamo di sapere da mister Trocini nel corso della conferenza stampa di sabato a che punto è il suo recupero. Ricordiamo che Forciniti dovrà scontare ancora due giornate di squalifica.