Siracusa, il Ds Mignemi: ‘Con la Reggina abbiamo un vantaggio’

Stati d'animo differenti tra le due squadre. Grande attesa per il match di domenica

Quella sconfitta all’esordio contro la matricola Sambiase rimane un episodio isolato anche se oggi tiene il Siracusa a tre punti dalla capolista Scafatese. La squadra di Turati da quel momento in poi ha sempre vinto dimostrando forza e qualità. Anche sul difficile di Pompei gli aretusei sono riusciti a imporsi contro una compagine che ha in organico anche giocatori di categoria superiore. A Tris Siracusa è intervenuto il Ds Mignemi, parlando anche della prossima sfida con la Reggina: “Affrontavamo una delle compagini che è una delle favorite per la vittoria finale. Abbiamo approcciato bene la gara, poi nella ripresa siamo stati bravi a trovare l’episodio che ha sbloccato la gara. I ragazzi continuano a lavorare con grande dedizione, il mister anche e la dirigenza vuol rendere orgogliosi i nostri tifosi“.

La vittoria e la Reggina

“Il Pompei si difende a cinque, era difficile scardinare la loro difesa. Abbiamo trovato il momento giusto per colpire, la vittoria è strameritata. Da martedì (oggi) inizieremo a pensare alla gara contro la Reggina, avremo il vantaggio di poter avere un’intera città alle nostre spalle“.