Serie D, Siracusa: per il match contro la Reggina pagano tutti

Quattro vittorie consecutive per il Siracusa e una classifica che vede la squadra di mister Turati al secondo posto alle spalle della capolista Scafatese. Un percorso che somiglia moltissimo a quello della passata stagione quando l’avversario da battere in testa era il Trapani ma ovviamente i biancoazzurri sperano con un finale diverso.

Lo spera anche la Reggina che fino alla gara di domenica scorsa era al fianco del Siracusa e che adesso attende notizie sul match sospeso giocato solo un tempo contro l’Acireale con gli amaranto sotto di un gol e Ba uscito anzitempo perchè espulso dal direttore di gara.

Il primo appello affinchè il De Simone possa riempirsi è stato fatto dal Ds Mignemi, adesso c’è il comunicato ufficiale della società che annuncia la Giornata Azzurra: “In occasione della partita in programma domenica 13 ottobre alle ore 15 allo stadio De Simone tra Siracusa e Reggina , non saranno validi gli abbonamenti e non saranno concessi accrediti o ingressi di favore“.