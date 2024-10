Siracusa-Reggina, Praticò all’intervallo:”Squalifica di Basile? Se ha sbagliato, paghi”

Intervistato dai RaiSport, ha parlato nell’intervallo della sfida fra Siracusa e Reggina il presidente degli amaranto Mimmo Praticò: “Quando giochiamo in trasferta cerchiamo di portare un messaggio di grande sportività. Essere uniti, fra le società, è essenziale in una lega come quella della Serie C. La squalifica di Basile? Non mi posso pronunciare, non ero in campo. Se ha sbagliato, comunque, è giusto che paghi”

Incalzato da Mario Somma, commentatore tecnico della tv nazionale, sulla posizione di classifica degli uomini di Maurizi: “Abbiamo malsfruttato determinate occasioni, mi basta pensare alle mancate vittorie con Fondi e Virtus Francavilla o le sconfitte contro lo stesso Siracusa nel girone di andata o quelle con Rende e Sicula Leonzio”.